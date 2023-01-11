الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

بيراميدز و فيوتشر
بيراميدز و فيوتشر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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