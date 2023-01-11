مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري الأربعاء 11/يناير/2023 - 11:32 م 1/11/2023 11:32:11 PM بيراميدز و فيوتشر تصوير: أحمد حسن شارك طباعة received_560968252329445 received_1309976082904006 received_1215750415721799 received_3433565116964599 received_1328178288003871 received_3272221056440457 received_719229163239535 received_5549369805185819 received_1331074341074282 received_3352886291638265 received_617112577084842 received_701762704678894 received_1287032975174559 received_691731862590989 received_1153248235395503 received_501562528773864 شارك طباعة