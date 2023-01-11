الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب خلافات عائلية».. حبس المتهم بقتل سيدة بأسيوط 4 أيام

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة، حبس عامل  4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا لاتهامه بقتل ربة منزل بسبب خلافات عائلية بأسيوط.

كان مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغًا بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "أحد أقارب المجني عليها"، حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بمسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض "سكين" مما تسبب في وفاتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«بسبب خلافات عائلية».. حبس المتهم بقتل سيدة بأسيوط 4 أيام

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