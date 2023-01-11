المعمل الجنائى يعاين شقة نشب بها حريق فى البدرشين

أمرت نيابة البدرشين بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات في منطقة البدرشين، دون وقوع أي إصابات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البدرشين وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.