«معًا لمحاربة الغلاء».. معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بأبوقرقاص فى المنيا

تفقد اليوم اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا معرض "معًا لمحاربة الغلاء" بمركز أبوقرقاص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتجهيز معرضا للسلع الغذائية والاستهلاكية، تحت شعار "معًا لمحاربة الغلاء" بشارع الجمهورية طريق مصر أسوان الزراعي الذي يضم كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينة أبوقرقاص، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس المدينة، أن المعروضات فى معرض السلع الغذائية أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ توجيهات محافظ المنيا بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، وجشع التجار، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة شهرين لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ولخدمة أكبر عدد من المواطنين.

وأكد رئيس مدينة أبوقرقاص، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع المتنوعة بأفضل جودة لمواجهة ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق، لافتًا إلى المعرض متوفر به مختلف السلع الغذائية الأساسية، وياميش رمضان بأسعار مخفضة، كما يتضمن المعرض كافة أنواع السلع من لحوم ودواجن وأسماك وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن مديرية التموين من خلال إداراتها التموينية بمراكز المحافظة التسع، وبالتعاون مع الوحدات المحلية تواصل تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار إلى جانب التوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، مشيرًا إلى افتتح الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، معرض "أهلًا رمضان"، والمقام بشارع العرفاني، بمركز ملوي، وذلك لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبتخفيضات من 20-30%، وذلك ضمن جهود المحافظة، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

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