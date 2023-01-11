الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الإصلاح والنهضة»: نتمنى بداية جلسات الحوار الوطني الفعلية في أسرع وقت

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدعوة إلى الحوار الوطني كانت دعوة تاريخية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمناً الخطوات التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث كانت خطوات جيدة للغاية. 

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمود السعيد، نحن كقوى وأحزاب سياسية نتمنى تأكيد بداية الحوار الفعلية في أسرع وقت، لأنه في أمس الحاجة إلى مخرجات سريعة، ليس فقط على المحور السياسي كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بل على المحاور الاقتصادية والاجتماعية أيضًا. 

وأوضح أن حزب الإصلاح والنهضة بدأ التحضير لجلسات الحوار الوطني منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه بعد تلقيهم الدعوة شكلوا ثلاثة محاور؛اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومن ثم تم إخراج 19 لجنة التي تحدث عنهم الحوار الوطني.

وأشار إلى أنه تم إخراج أوراق السياسات العامة وهي جاهزة للتقديم في الحوار الوطني، لافتاً إلى أنه تم الانطلاق في جولاتهم للمحافظات على مستوى قواعد الحزب على شقين؛ شق يتضمن التوعية والتثقيف، وشق آخر يتضمن الالتقاء مع الخبراء والمتخصصين في الملفات المختلفة.

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