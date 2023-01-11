النائبة مرثا محروس: الجمهورية الجديدة بدأت ببناء الثقة

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة الوطن، إن المادة 53 من دستور 2014 تنص على أن المواطنين متساوون جميعا أمام القانون، مستطردة: التنمر كان شيئًا صعبًا تم التعامل معه من خلال القانون وحملات التوعية المستمرة، والمجتمع لا بد أن يكون ممهدا لتطبيق هذه القوانين، ودور المجتمع المدني مهم ولا بد أن يكون فعال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز".

وأكدت محروس، أهمية إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، قائلة إن الجمهورية الجديدة بدأت ببناء الثقة وهو أمر مهم، وجلسات الاستماع لجميع الآراء مؤيد ومعارض مهم، وربط جميع المؤسسات لمعرفة مدى جاهزية المجتمع لذلك، وإيجاد وسيلة لتطوير المناهج ووضع مبادئ عدم التمييز.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور بشير عبدالفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.