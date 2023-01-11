الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: لو ثبت وقوع هجوم سيبرانى بمطارات أمريكا سيكون بمثابة إعلان حرب

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني

قال رولاند أبي نجم، خبير أمن معلومات، إنه لا يوجد أي جهة أمريكية أعلنت عن أن ما حدث في المطارات الأمريكية هو هجوم سيبراني، مؤكدًا أن هناك تحقيقات جنائية تجرى وهي التي ستحدد سبب العطل الذي تسبب في تعطل 12 ألف رحلة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية بالقاهرة الإخبارية، أنه لو كانت هناك شكوك حول وجود هجوم سيبراني، لما كان سمح للطيران بالعودة مرة أخرى لما فيه من خطورة، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون حدث عطل تقني في النظام بسبب قدمه، ولو ثبت أن هناك هجومًا سيبرانيًا فسيكون بمثابة إعلان حرب. 

وتابع أنه لا يوجد أي جهة رسمية خرجت وأعلنت عن هجوم سيبراني بهذا الحجم قبل التحقيقات خاصة أننا ما زلنا بعد ساعات من الحدث ويتم التحقيق الآن والولايات المتحدة ملزمة إذا كان هجومًا سيبرانيًا أن تعلن عن سببه ومن قام به والأضرار التي حدثت بسببه.

وعن تعطل البريد البريطاني، قال إنه كان واضحًا أن لديهم هجومًا سيبرانيًا، ولكن من الممكن أن يكون هناك ضغط متعمد لإرباك شبكة البريد وتوقفها.

خبير المطارات الأمريكية هجوم سيبرانى إعلان حرب أمريكا سبب العطل التحقيقات البريد البريطاني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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