«التعليم» تعلن جدول تدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن استكمال خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسي الحالى؛ لتدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بجمهورية مصر العربية على النظام التعليم الجديد “۲۰ Education”؛ لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وجاء نص الخطاب، أنه تقرر انعقاد ورش عمل الفصل الدراسي الثاني من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائى لكوادر مادتي العلوم والرياضيات في ورش عمل وجها لوجه فى قاعات المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وجاء الجدول ذلك وفقا للمجموعات التالية:

- المجموعة الأولى: يومى السبت والأحد الموافق 21 و22 يناير الجارى والمحافظات المستهدفة هي: ( القاهرة - المنوفية أسيوط الفيوم دمياط - مطروح الوادى الجديد شمال سيناء جنوب سيناء) ويتم التجمع يوم الجمعة 20 ينابر الجارى من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- بالنسبة لمتدربي محافظة القاهرة ستتحرك الأتوبيسات يوم السبت الموافق 21 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم

المجموعة الثانية : يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 يناير الجارى والمحافظات المستهدفة هي ( الجيزة - الشرقية - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان - المنيا - البحر الأحمر - بنى سويف ) ويتم التجمع يوم الأحد الموافق ۲۲ يناير ۲۰۲۲ من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- بالنسبة لمتدربي محافظة الجيزة ستتحرك الأتوبيسات يوم الاثنين الموافق 23 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام حديقة محطة قطار الجيزة للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم التدريبي.

_ المجموعة الثالثة : يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 26 يناير 2023 والمحافظات المستهدفة :) القليوبية - البحيرة - الغربية كفر الشيخ الدقهلية - الاسكندرية - الاسماعيلية - السويس - بورسعيد، ويتم التجمع يوم الثلاثاء الموافق ۲۳ يناير 2023 من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وشدد الخطاب على ضرورة التوجيه المسئولين بمديريتكم:

أولا: دعوة المستهدفين من كوادر مادتي العلوم والرياضيات والذين سبق لهم الحضور بقاعات

المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في شهر سبتمبر ۲۰۲۲.بصحبة كل من مدير عام التعليم

الابتدائي بالمديرية ومدير عام إدارة التدريب بالمديرية لاستكمال رحلة التنمية المهنية استعداداً للفصل الدراسي الثاني تبعا لمواعيد كل محافظة أعلاه بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .

ثانيا : تجهيز القاعات التدريبية بالادارات التعليمية التابعة لكم لالعقاد التدريبات لجميع معلمي العلوم

والرياضيات للصف الخامس الابتدائي ليقوم المدربين بعد عودتهم من المدينة التعليمية بالسادس من

أكتوبر بنقل المحتوى التدريبي لزملائهم وذلك بتوزيعهم على مجموعتين تبعا لأعداد المعلمين بمديريتكم وتتلقى كل مجموعة المادة التدريبية على يومين تدريبيين موضحة كالتالي :

المجموعة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 30&۳۱ پناير ۲۰۲۳ .

المجموعة الثانية يومي الأربعاء والخميس الموافق ۱& ۲ فبراير ٢٠٢٣ .

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