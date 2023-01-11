الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: الابتهال الديني المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة

د. محمد مختار جمعة
د. محمد مختار جمعة ...وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمجموعة من كبار المبتهلين بقاعة حراء، اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الابتهال الديني المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة، ويسهم في تنمية الحس الروحي والإيماني، وأن الصوت الندي وانتقاء الكلمات والمعاني المؤثرة والهادفة في الابتهال الديني لهما أثر بالغ في الوصول إلى قلب وعقل المستمع، موضحًا أن التعاون والتنظيم الجيد يخرجان العمل بشكل فعال ومؤثر، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف كما تدعم المقارئ القرآنية تلاوة وتجويدًا فإنها تدعم فن الابتهال الديني، وقد أعلنت عن مسابقة لاكتشاف المواهب المتميزة فيه.

وحضر الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا،  وحسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية، والمبتهلون: المبتهل الشيخ بلال مختار، والمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي، والمبتهل الشيخ شريف عبدالمنعم خليف، والمبتهل الشيخ محمد الجزار، والمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، والمبتهل الشيخ محمود علي هلال.

وزير الأوقاف الابتهال الديني المنضبط قواعد اللغة العربية وسائل الدعوة

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