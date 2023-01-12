مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات في مواقيتها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب مقوعها الجغرافي، وتعر ض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 12-1-2023
مواقيت الصلاة في القاهرة
- أذان الفجر 5:20 صباحاً
- أذان الظهر 12:03 مساءً
- أذان العصر 2:54 مساءً
- أذان المغرب 5:14 مساءً
- أذان العشاء 6:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- أذان الفجر 5:27 صباحاً
- أذان الظهر 12:08 مساءً
- أذان العصر 2:58 مساءً
- أذان المغرب 5:17 مساءً
- أذان العشاء 6:40 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- أذان الفجر 5:06 صباحاً
- أذان الظهر 11:51 صباحاً
- أذان العصر 2:47 مساءً
- أذان المغرب 5:06 مساءً
- أذان العشاء 6:26 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- أذان الفجر 5:17 صباحاً
- أذان الظهر 11:59 صباحاً
- أذان العصر 2:49 مساءً
- أذان المغرب 5:08 مساءً
- أذن العشاء 6:31 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- أذان الفجر 5:19 صباحاً
- أذان الظهر 12:04 مساءً
- أذان العصر 3:01 مساءً
- أذان المغرب 5:21 مساءً
- أذان العشاء ٦:٤٠ م مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- أذان الفجر5:06 صباحاً
- أذان الظهر 11:56 صباحاً
- أذان العصر 2:59 مساءً
- أذان المغرب 5:19 مساءً
- أذان العشاء 6:37 مساءً