مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات في مواقيتها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب مقوعها الجغرافي، وتعر ض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 12-1-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 5:20 صباحاً

أذان الظهر 12:03 مساءً

أذان العصر 2:54 مساءً

أذان المغرب 5:14 مساءً

أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:27 صباحاً

أذان الظهر 12:08 مساءً

أذان العصر 2:58 مساءً

أذان المغرب 5:17 مساءً

أذان العشاء 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 5:06 صباحاً

أذان الظهر 11:51 صباحاً

أذان العصر 2:47 مساءً

أذان المغرب 5:06 مساءً

أذان العشاء 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 5:17 صباحاً

أذان الظهر 11:59 صباحاً

أذان العصر 2:49 مساءً

أذان المغرب 5:08 مساءً

أذن العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 5:19 صباحاً

أذان الظهر 12:04 مساءً

أذان العصر 3:01 مساءً

أذان المغرب 5:21 مساءً

أذان العشاء ٦:٤٠ م مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان