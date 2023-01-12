الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات في مواقيتها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب مقوعها الجغرافي، وتعر ض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 12-1-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر 5:20 صباحاً
  • أذان الظهر 12:03 مساءً
  • أذان العصر 2:54 مساءً
  • أذان المغرب 5:14  مساءً
  • أذان العشاء 6:36  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 5:27 صباحاً
  • أذان الظهر 12:08 مساءً
  • أذان العصر 2:58 مساءً
  • أذان المغرب 5:17 مساءً
  • أذان العشاء 6:40 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر  5:06 صباحاً
  • أذان الظهر 11:51 صباحاً
  • أذان العصر 2:47  مساءً
  • أذان المغرب 5:06 مساءً
  • أذان العشاء 6:26 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 5:17 صباحاً
  • أذان الظهر 11:59 صباحاً
  • أذان العصر 2:49 مساءً
  • أذان المغرب 5:08 مساءً
  • أذن العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 5:19 صباحاً
  • أذان الظهر 12:04 مساءً
  • أذان العصر 3:01 مساءً
  • أذان المغرب 5:21 مساءً
  • أذان العشاء ٦:٤٠ م مساءً
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مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر5:06 صباحاً
  • أذان الظهر 11:56 صباحاً
  • أذان العصر 2:59 مساءً
  • أذان المغرب 5:19 مساءً
  • أذان العشاء 6:37 مساءً
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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