وزيرة الهجرة: نعمل كممثل للمصريين بالخارج لجذب الاستثمارات وتوجيهها للبلاد

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مجال الاستثمار إحدى أولويات واهتمامات المصريين في الخارج بشكل عام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن استراتيجية العمل الخاصة بالوزارة تقوم على عدد من المحاور وفي مقدمتها الاستثمار.

وأشارت إلى أن الدولة تطرح العديد من المحفزات الاستثمارية، ومن ثم يتم نقلها للمصريين للخارج، لافتة إلى أن الوزارة كانت حريصة على التواصل مع المستثمرين من المصريين بالخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أن الوزارة تعمل على إنشاء شركة لجذب استثمارات من المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة حريصة باستمرار على التواصل معهم، موضحة أن المصريين بالخارج دائمًا ما يقومون بالاستثمار في المشروعات داخل مصر.

وأوضحت أنه سيتم استحداث منصب جديد وهو مساعد وزيرة الهجرة لشئون العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، نظرًا لتعدد المشروعات والفرص التي تحظى باهتمام المصريين بالخارج.

وأعلنت «جندي» عن إعداد قائمة بالأولويات الاستثمارية التي تحظى باهتمام المصريين في الخارج، للبدء في طرح فرص استثمارية لهم لدعم الاقتصاد المصري، موضحة أننا نعمل كممثل للمصريين بالخارج لجذب الاستثمارات وتوجيهها للبلاد.