الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

ثريا عبدالجواد: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز منصوص عليها فى الدستور لكنها تأخرت

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية: لدينا دساتير منذ عام 1923، وتنص على مبادئ أساسية وهي الحرية وعدم التمييز والعدالة والمساواة، ومبادئ الدستور براقة ولكن المشكلة فى التطبيق لأنها لا تطبق في الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز".

وأكدت عبدالجواد، أن الثورة تدعو للعدالة والحرية والمساواة، وكان لا بد ألا يتأخر إنشاء مفوضية مكافحة التمييز كل هذه السنوات، لأن فكرة الصراع والعداء مع الآخر لا بد أن تقاوم.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ الدكتور بشير عبدالفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس- وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الدكتورة ثريا عبدالجواد الحوار الوطنى علم الاجتماع جامعة المنوفية عدم التمييز

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وائل لطفي

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