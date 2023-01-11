قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر يناقش «دور الوعى الثقافى فى مكافحة الأفكار المتطرفة»

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى محاضرة بعنوان دور "الوعي الثقافي في مكافحة الأفكار المتطرفة".

وأوضح فيها الكاتب يحيى بحر مفهوم التطرف وتعريفه ومحاربة السلوك غير المرغوب فيه منذ الصغر والتنشئة الصحيحة للطفل والأسرة والمجتمع علي الدين الإسلامي الحنيف واحترام الأديان السماوية والعيش علي المحبة والود والسلام بين أفراد المجتمع وبين الشعوب وغرس القيم الإنسانية الراقية والنبيلة والإسلامية في المجتمع، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "جبر الخواطر" أوضحت صفية عيد بوعظ الأقصر أن العبادات ليست مقصورة علي الصلاة والصيام فقط، ولكن جبر الخواطر من العبادات السامية، والتي أوصي بها النبي صلي الله عليه وسلم وكان دعاؤه اللهم أجبرني ياالله وتكلمت عن السلف الصالح وأحاديث كثيرة عن جبر الخواطر.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "ابني ابنك ولا تبني لابنك"، قال الكاتب شعبان شلبي: "ابني ابنك من حيث التربية ابنيه على الصدق والخلق القويم وإذ لم تبنه سيهدم كل ما تركته له"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبدالغفور عبدالله والذى ألقى قصيدة بعنوان "انتي، وقصيدة ثانية بعنوان مربعات من فن الواو".

ويعد العمل اليدوي من أهم وسائل استغلال الطاقة البشرية ويسهم بشكل كبير في المحافظة على بعض العادات والموروثات الثقافية وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة من قصر ثقافة حاجر العديسات نفذت ورشة أشغال يدوية كروشية "عمل نموذج مصغر لطاقية أطفال" نفذتها أسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة حكي بعنوان "النيل يشكو حضارة" ألقتها هناء يونس، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر ثقافة الطفل بقيادة حجاج أحمد على مدرب الكورال.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال "رسم وتظليل بالقلم الرصاص" نفذتها حجاجية خيري، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان "السنة الميلادية الجديدة" تنفيذ أحمد أمين عبدالرحمن بصحبة مجموعة من التلاميذ رواد المكتبة، كما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان "بابا نويل" نفذها الفنان طه أبوالشيخ، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل.