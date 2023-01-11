خبير اقتصادى يطالب بسعر موحد للدولار فى الدولة حتى لا تستغله السوق السوداء

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن السوق السوداء تعمل على اكتناز العملة الأجنبية لافتاً إلى أن هذه العملية تغلغلت داخل المجتمع المصري، وأصبحنا نسمع بأن التجار والكثير من البيوت في الأرياف والصعيد بالاتجار في العملة واتجهوا نحو الدولة كأداة للاستثمار.

وأضاف بدرة، خلال لقائه ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السوق السوداء غير مسيطر عليها نهائيًا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة قامت بدورها على أكمل وجه، حيث قامت بعمل اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ثم البدء في الاقتراض، ثم حدث لدينا ترشيد للاستهلاك، وبعد ذلك حدثت تداعيات أخرى تتحملها الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التداعيات هي أنه كلما يتم رفع سعر الفائدة، كلما تحملت الدولة جزءًا منه، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمجهود الذي تقوم به الدولة يهدره بعض الناس.

وأشار إلى أنه لابد من وجود سعر واحد للدولار في الدولة حتى لا تستغله السوق السوداء، لافتاً إلى أنه لو لم يكن هناك سعر واحد للدولار داخل الدولة، فإن تحويلات المصريين لن تأتي.