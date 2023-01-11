الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى يطالب بسعر موحد للدولار فى الدولة حتى لا تستغله السوق السوداء

الدولار
الدولار

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن السوق السوداء تعمل على اكتناز العملة الأجنبية لافتاً إلى أن هذه العملية تغلغلت داخل المجتمع المصري، وأصبحنا نسمع بأن التجار والكثير من البيوت في الأرياف والصعيد بالاتجار في العملة واتجهوا نحو الدولة كأداة للاستثمار. 

وأضاف بدرة، خلال لقائه ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السوق السوداء غير مسيطر عليها نهائيًا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة قامت بدورها على أكمل وجه، حيث قامت بعمل اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ثم البدء في الاقتراض، ثم حدث لدينا ترشيد للاستهلاك، وبعد ذلك حدثت تداعيات أخرى تتحملها الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه التداعيات هي أنه كلما يتم رفع سعر الفائدة، كلما تحملت الدولة جزءًا منه، لافتاً إلى أنه لا يجوز للمجهود الذي تقوم به الدولة يهدره بعض الناس. 

وأشار إلى أنه لابد من وجود سعر واحد للدولار في الدولة حتى لا تستغله السوق السوداء، لافتاً إلى أنه لو لم يكن هناك سعر واحد للدولار داخل الدولة، فإن تحويلات المصريين لن تأتي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والاتحاد السكندرى

بعد إغلاق التسجيل الإلكترونى.. «التعليم» تحل أزمة تحويل الشعب وتغيير اللغة لأولى وثانية ثانوى

نهاية سنوات الحرام على طبلية عشماوى.. حكاية بتر العضو الذكرى لميكانيكى كرداسة

عقب تعليق الرحلات الأمريكية.. أبرز الهجمات السيبرانية التى استهدفت واشنطن

«حكاية 400 يومًا لبشرى سرور».. كرمها الرئيس السيسي وأعاد القضاء حقها (صور)

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال