الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار الغاز فى التعاملات الأوروبية بنسبة 5.5%

الغاز
الغاز

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، الأربعاء، حيث تغلبت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، على تأثير توقعات تراجع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز المستخدم كوقود للتدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية تراجعت بنسبة 5.5%  متخلية عن مكاسبها المبكرة. 

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ولم تتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا رغم تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار الطلب الضعيف في آسيا.

وأدى ذلك لتوفير شبكة أمان ضد احتمالات تراجع درجات الحرارة لأقل من المعدلات الطبيعية خلال الأسبوع المقبل في بريطانيا وشمال أوروبا ومناطق من جنوب غرب أوروبا.

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وتعتبر إمدادات الغاز الطبيعي المسال حيوية بالنسبة لأوروبا من أجل سد الفجوة الناجمة عن التراجع الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا  ردًا على العقوبات الغربية ضد روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. 

وفي حين أصبح بيع الغاز المسال إلى آسيا أكثر ربحية للشركات الأمريكية من بيعه للدول الأوروبية،  فإن فارق الأسعار لم يعد كافيًا لجذب المزيد من الشحنات الأمريكية إلى آسيا. 

ومع ذلك ما زال من الممكن تذبذب الأسعار مرة أخرى عند ارتفاع الطلب في آسيا.

وتراجع سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 4% إلى 67.30 يورو لكل ميجاوات، بعد ارتفاعه في تعاملات الصباح بنسبة 4.2%. 

وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.7%. كما تراجع سعر الكهرباء الألمانية بنسبة 0.7% اليوم.

وكانت تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الثلاثاء، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء أن العقود الآجلة تراجعت بنحو 3.1 بالمئة.

كما بقيت مستويات الغاز في منشآت التخزين في أنحاء القارة عند نفس المستوى تقريبًا خلال الثلاثة أسابيع الماضية، في الوقت الذي عادة ما تستخدم الدول فيه احتياطياتها. 

يشار إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال ذات أهمية كبيرة لكونها تحل محل بعض إمدادات الغاز.

اسعار الغاز تراجع التعاملات الأوروبية العقود الآجلة القياسية إمدادات الغاز الطبيعي المسال

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وائل لطفي

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