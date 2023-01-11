الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيًا

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وواصل الزمالك نزيف النقاط في المباراة الثالثة على التوالي.

ارتفع رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الاتحاد السكندري رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس.


أحداث الشوط الأول

الزمالك استهل المباراة بضغط قوي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر في شباك زعيم الثغر.

وشهدت الدقيقة السابعة تسديدة من أحمد عادل ميسي تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك بثبات.

تمريرة طولية أرضية من حمزة المثلوثي من الطرف الأيمن باتجاه زيزو؛ لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 24 تمريرة من أحمد عادل لاعب الاتحاد، من خارج منطقة الجزاء باتجاه أموتو، لكنها مرت إلى محمد عواد حارس الزمالك.

الزمالك كاد أن يتقدم بعد تسديدة من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء لصالح الزمالك بعد مراوغة عبدالله نصيب لكن تصدى لها حارس الاتحاد بثبات.

في الدقيقة 38 توقف اللعب بعد إصابة محمود عبدالعزيز لاعب الاتحاد في كتفه وخروجه من الملعب.

استمرت النتيجة التعادل السلبي لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.


أحداث الشوط الثاني

الزمالك استهل الشوط الثاني بقوة بحثا عن تسجيل الهدف بعد فشله في إحراز أي أهداف طوال الشوط الأول.

في الدقيقة 50 كرة مقوسة من زيزو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك سددها حسام عبدالمجيد، لكن شتتها عبدالله نصيب مدافع الاتحاد.

محاولة من سيف الدين الجزيري لاختراق دفاعات فريق الاتحاد السكندري، لكن تدخل رائع من عبدالله نصيب.

تصويبة من حمزة المثلوثي من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك تصدى لها حارس مرمى الاتحاد السكندري بثبات.

في الدقيقة 72 كرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من يسار منطقة الجزاء لصالح الزمالك، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الاتحاد السكندري.

في الدقيقة 86 تصويبة صاروخية من دونجا من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك تصدى لها حارس مرمى الاتحاد السكندري بنجاح.
 

الزمالك الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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