ناقشا ملف سد النهضة والتعاون الثنائي.. وزير الخارجية يجري اتصالًا بنظيره السوداني

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني «علي الصادق»، وهنأه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وخلال الاتصال، عبر وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى أن يشهد العام الجديد مزيدًا من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في السودان، وكذلك، توطيد للعلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة والخرطوم.

وأعرب عن شكره لـ «الصادق»، على الدعوة التي تلقاها لزيارة السودان، وتطلعه لتلبيتها في أقرب فرصة، بحسب ما صرح به السفير أحمد أبو زيد.

سد النهضة واستمرار التنسيق والتشاور

وكذلك، قال السفير أبو زيد إن الاتصال بين شكري والصادق تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت سد النهضة، كما اتفقا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، : "حرص الوزيران على استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، والحفاظ على دورية انعقادها بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين".

وأكد وزير الخارجية ونظيره السوداني أهمية دفع المشروعات المشتركة بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي والتكامل الزراعي.

وهنأ شكري، الصادق، على انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، حيث أعرب عن تمنياته بنجاحها.