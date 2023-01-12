ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، وسجل الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - 1840 جنيها للبيع في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الذهب العالمية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-1-2023.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 : بيع 2,046 جنيها - شراء 2,103 جنيهات.

الذهب عيار 22: بيع 1,875 جنيها - شراء 1,928 جنيها.

الدهب عيار 21: بيع 1,790 جنيها - شراء 1,840 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,534 جنيها - شراء 1,577 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,193 جنيها - شراء 1,227 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,023 جنيها - شراء 1,051 جنيها.

الاونصة : بيع 63,622 جنيها - شراء 65,399 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 14,320 جنيها - شراء 14,720 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 2,045,714 جنيها - شراء 2,102,857 جنيها.

سعر الذهب في سوق المال

شهدت أسعار الذهب في سوق المال ارتفاع جديد في الاسعار، تسجل اسعار سوق المال أسعارأقل من سعر الذهب المتداول في أسواق الصاغة، وجاءت كالتالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,790 جنيها $60.29 سعر الذهب عيار 22 1,641 جنيها $55.27 اسعار الذهب عيار 21 1,566 جنيها $52.76 اسعار الذهب عيار 18 1,343 جنيها $45.22 سعر الذهب عيار 14 1,044 جنيها $35.17 سعر الذهب عيار 12 895.05 جنيهات $30.15 سعر الذهب عيار 9 671.29 جنيها $22.61 اسعار أوقية الذهب 55,672 جنيها $1,875 اسعار جنيه الذهب 12,531 جنيها $422.06 اسعار كيلو الذهب 1,790,098 جنيها $60,293

سعر الذهب العالمي

سجل سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم استقرارًاعند مستويات قرب الـ 1872 دولار للأوقية، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3%، وفي المقابل هبطت العقود الآجلة للذهب العالمي حتى الآن من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1875 دولار للأوقية بانخفاض في حدود 0.1%.