الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، وسجل الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - 1840 جنيها للبيع في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الذهب العالمية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-1-2023.

 سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24 : بيع 2,046 جنيها - شراء 2,103 جنيهات.
  • الذهب عيار 22: بيع 1,875 جنيها - شراء 1,928 جنيها.
  • الدهب عيار 21: بيع 1,790 جنيها - شراء 1,840 جنيها.
  • الدهب عيار 18: بيع 1,534 جنيها - شراء 1,577 جنيها.

استقرار أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

العدس بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى التعاملات الصباحية اليوم

  • الذهب عيار 14: بيع 1,193 جنيها - شراء 1,227 جنيها.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,023 جنيها - شراء 1,051 جنيها.
  • الاونصة : بيع 63,622 جنيها - شراء 65,399 جنيها.
  • الجنيه الذهب: بيع 14,320 جنيها - شراء 14,720 جنيها.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,045,714 جنيها - شراء 2,102,857 جنيها.

سعر الذهب في سوق المال 

شهدت أسعار الذهب في سوق المال ارتفاع جديد في الاسعار، تسجل اسعار سوق المال أسعارأقل من سعر الذهب المتداول في أسواق الصاغة، وجاءت كالتالي: 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,790 جنيها$60.29
سعر الذهب عيار 221,641 جنيها$55.27
اسعار الذهب عيار 211,566 جنيها$52.76
اسعار الذهب عيار 181,343 جنيها$45.22
سعر الذهب عيار 141,044 جنيها$35.17
سعر الذهب عيار 12895.05 جنيهات$30.15
سعر الذهب عيار 9671.29 جنيها$22.61
اسعار أوقية الذهب55,672 جنيها$1,875
اسعار جنيه الذهب12,531 جنيها$422.06
اسعار كيلو الذهب1,790,098  جنيها$60,293

 

سعر الذهب العالمي 

سجل سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم استقرارًاعند مستويات قرب الـ 1872 دولار للأوقية، بانخفاض طفيف بنسبة 0.3%، وفي المقابل هبطت العقود الآجلة للذهب العالمي حتى الآن من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1875 دولار للأوقية بانخفاض في حدود 0.1%.

txt

شعبة المستوردين تزف بشرة سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية

 

الذهب عيار 21 عيار 18 جنية الذهب كيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة وتأجيل امتحانات اليوم بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أوغندا تعلن نهاية تفشي فيروس إيبولا على أراضيها

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 12-1-2023

خبراء روس يساعدون طيارين أمريكيين خلال عطل عمل الشبكات الإلكترونية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2023.. الأسبوع المقبل

برق ورعد وأمطار غزيرة.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال