الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل جديدة عن استيراد سيارات المصريين بالخارج

سيارات
سيارات

كشف على جلال، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، عن تفاصيل الإسراع في الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن قرار الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج، سينتهى فى 14 مارس المقبل.

وأضاف أن هذا القرار بدأ فى 15 نوفمبر 2022، أى أن مدة القرار 4 أشهر وأن تعديل القرار يحتاج لـ تعديل تشريعي في حالة المد، مشيراً إلى أن هناك ابليكيشن خاص باستيراد السيارات عليه 34 ألف حساب، وأوامر دفع وصلت لـ96 مليون دولار.

ولفت إلى أن التعديلات الصادرة من مجلس الوزراء، بشأن حل مشكلات المصريين بالخارج، تم حلها بالكامل، منها ارتفاع قيمة الوديعة، وغيرها، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ألغى التصديق على المستندات، والاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي، وأن قيمة الوديعة كان فئة واحدة ولكن تم تعديل ذلك ويكون هناك ثلاث فئات، وأن قرار وضع الأموال فى الحساب قبل الطلب بمدة زمنية، ولكن تم تعديل ذلك بأن يكون المبلغ فى الحساب فقط.

وكشف أنه بعد قرار الحكومة الأخيرة أصبح الإقبال أكثر على استيراد السيارات من الخارج، موضحاً أن هناك لجنة مستمرة لرصد أى مشكلة تعانى أى مصرى بالخارج، وهناك خط ساخن يحمل رقم 15999، وأن 90% من السيارات التى تم تقديم طلب شرائها كانت من دول مجلس التعاون الخليجي: الأولى السعودية والثانية الإمارات.

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