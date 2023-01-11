الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أمطارا بمحافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وبورسعيد، والقاهرة.

وأضافت أن الأمطار بالقاهرة ستكون من فترة الصباح حتى الظهر، وستكون خفيفة ولا يوجد أى مشكلات، موجهة رسالة لطلاب المدارس: هناك تقلبات فى الجو، تبدأ من غد الخميس، وسيكون هناك أمطار بين متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن الأمطار ستكون على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وبورسعيد، والقاهرة، وستكون رعدية.

ولفتت إلى أن كل محافظة بها متخصص من الأرصاد، ويرسل لها الحالة الجوية بشكل مستمر، لأن الأحوال الجوية تتغير بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن هناك أمطارا غزيرة ببعض المحافظات ولكن حتى هذا التوقيت لا يوجد تعطيل لـ الدراسة غدًا "وقف الامتحانات"، ولكن فى حالة وجود أى شيء جديد سيكون هناك تواصل مع المحافظة.

مواد متعلقة

«شابيلا».. تعرف على قصة معسكر القبور فى الصومال

«شابيلا».. فيلم وثائقى يرصد رحلة فرار الصوماليين من الجفاف والإرهاب

«شابيلا».. مدير الكوارث الصومالية: التحديات الأمنية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبلاد

معارض «أهلًا رمضان» بالدقهلية.. كيلو اللحم السودانى بـ110 جنيهات

«شابيلا».. وزير الداخلية الصومالى: 7 ملايين مواطن تضرروا بسبب الجفاف

«المستقلين الجدد»: لا توجد حياة سياسية بدون تفعيل حقيقى للأحزاب

بث مباشر.. الفيلم الوثائقى «شابيلا» على «القاهرة الإخبارية»

أسباب صعوبة امتحانات الصف الرابع الابتدائى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

مع استمرار حبسهم.. حجز قضية محامين مطروح للحكم إلى جلسة 18 يناير

الأمم المتحدة: خطة الحدود الأمريكية تهدد بتقويض حقوق الإنسان الأساسية

الرئيس التنفيذى السابق لشركة القناة: اكتفاء ذاتى من السكر فى نهاية 2023

«الباب الأخضر».. البحث عن «مصر الحلوة اللى بتبرق»!

«التضامن» تحذر المواطنين من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية

سامح شكرى يهنئ وزير خارجية السودان على انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال