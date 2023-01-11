«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أمطارا بمحافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وبورسعيد، والقاهرة.

وأضافت أن الأمطار بالقاهرة ستكون من فترة الصباح حتى الظهر، وستكون خفيفة ولا يوجد أى مشكلات، موجهة رسالة لطلاب المدارس: هناك تقلبات فى الجو، تبدأ من غد الخميس، وسيكون هناك أمطار بين متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن الأمطار ستكون على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وبورسعيد، والقاهرة، وستكون رعدية.

ولفتت إلى أن كل محافظة بها متخصص من الأرصاد، ويرسل لها الحالة الجوية بشكل مستمر، لأن الأحوال الجوية تتغير بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن هناك أمطارا غزيرة ببعض المحافظات ولكن حتى هذا التوقيت لا يوجد تعطيل لـ الدراسة غدًا "وقف الامتحانات"، ولكن فى حالة وجود أى شيء جديد سيكون هناك تواصل مع المحافظة.