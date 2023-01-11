الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة قائد سيارة ملاكي في تصادمه بعامود إنارة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب قائد سيارة ملاكي إثر اصطدام السيارة التي كان يقودها بعامود إنارة بطريق القرداحي شرق النيل وتم نقله لمستشفي المنيا العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 2943 ن ر ا ملاكي، بعامود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها الذي أصيب إصابات سطحية.

بانتقال الأجهزة الأمنية، والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بطريق القرداحي بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بعامود إنارة مما أحدث تلفيات بالعامود دون مصابين.

المنيا إصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة طريق القرداحي شرق النيل اصابة قائد السيارة الملاكي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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