إصابة قائد سيارة ملاكي في تصادمه بعامود إنارة بالمنيا

أصيب قائد سيارة ملاكي إثر اصطدام السيارة التي كان يقودها بعامود إنارة بطريق القرداحي شرق النيل وتم نقله لمستشفي المنيا العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 2943 ن ر ا ملاكي، بعامود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها الذي أصيب إصابات سطحية.

بانتقال الأجهزة الأمنية، والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بطريق القرداحي بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بعامود إنارة مما أحدث تلفيات بالعامود دون مصابين.