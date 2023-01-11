بعد الإعلان عن اعتزالهم.. روّاد «فيسبوك» لـ«MTM»: ترويج لأغنية جديدة

كنت (كل ليلة بسهر)، بسهر اقعد أفكر إن (أمي مسافرة وهعمل حفلة) لحد الوقت ما فات ومواكبتش التطور ولا اتعلمت من (مدرسة الحياة)، بأغاني "MTM" ودع الجمهور الفريق، وسط حالة لا يسودها سوى الحزن على فريقهم المفضل الذين عاشوا معه ذكريات وأحلام كثيرة دامت لأكثر من 20 عامًا، تبددت بمنشور عبر "فيسبوك".

ونشرت الحسابات الرسمية لـ"MTM" صورة كرة بلاستيكية مكسورة، تحمل شعار الفرقة، وبصحبتها تعليق مقتضب بكلمة "النهاية".

ورفض روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تكون هذه هي نهاية "الباند الغنائي" المقرب لهم، فيما أكد البعض أن هذه دعاية لعودة الفريق بعد غيابهم نحو عام، بعد الأغنية الأخيرة التي طرحت في عام 2021.

وكتبت نهاد موسى، من جمهور فريق "إم تي إم"، عبر السوشيال ميديا قائلًة: "إحنا مسنين الحديد زي ما متعودين منكم الناس اللي بتحبكم مستنياكم وانتوا قدها ترجعوا بقوة"، وعلّق محمد العراقي من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "انا هبقي مبسوط لو رجعتوا تاني.. اعملوا حاجة جديدة تنفع لـ2023 بلاش تعيشوا على نجاح اغنية من عشرين سنة.. انا بحبكم جداً فا اقعدوا فكروا في حاجة جديدة تكون هيت بجد و ابدلوا مجهود في التفكير.. يارب دا يحصل ويارب ماتكونش النهاية فعلاً".

فيما علّق حساب حمل اسم منة حسن الشايب، من مستخدمي السوشيال ميديا قائلًة: "حساها دعاية لأغنية"، لتؤكد حديثها نهى يحيى قائلًة: "وأنا والله قولت كدة".

فريق "إم تي إم"

وتكون فريق "إم تي إم" من ثلاثة أعضاء هم محمود، تاكي ومايكي، قبل أن ينفصل محمود بسبب هجرته إلى الدنمارك عام 2015، ليستمر الثنائي تاكي ومايكي (تقي ومايكل) في إصدار الأغاني تحت اسم الفريق.

وكان آخر أعمال MTM أغنية "فولو مي" التي تم طرحها في ديسمبر 2021، تزامنا مع طرح تاكي أغنيته المنفردة "سور عالي"، وأخر أعمال الثنائي جاءت مع طرح مايكي أغنية "بوء" في سبتمبر 2022.

يذكر أن "أم تي أم" MTM فريق غنائي مصري، وحققوا نجاحًا مدويًا بعد طرح أغنية "أمي مسافرة" عام 2003 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، وأكدوا على نجاحهم بعد ذلك بأغنية "تليفوني بيرن" والتي تم طرحها في العام التالي 2004، وكان الألبوم الأخير للفريق بعنوان "أرجوك ماتفصلنيش" وتم طرحه في 2020.

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