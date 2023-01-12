أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 12-1-2023

سجلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم 52 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وزاد البحث اليوم عن أسعار الدواجن مع اتجاه الحكومة إلى خفض الجنيه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مما سيؤثر على أسعار السلع الغذائية، ومنها الفراخ والبيض.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم، وسعر البيض، وبيض السمان مع طرحها في منافذ وزارة الزراعة.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء وزن كيلو من 51.00 جنيهًا إلى 52.00 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 59.00 جنيهًا إلى 60.00 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 69.00 جنيهًا إلى 70.00 جنيهًا.

دواجن أمهات أبيض وزن كيلو من 48.00 جنيهًا إلى 49.00 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 11.00 جنيهًا إلى 11.50 جنيه.

سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 10.00 جنيهات إلى 10.50 جنيه.

سعركتكوت بلدي حر عمر يوم من 05.00 جنيه إلى 05.50 جنيه.

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 12.00 جنيهًا 12.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 20.00 جنيهًا 20.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 19.50 جنيه 20.00 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أحمر: من 83.00 جنيهًا إلى 84.00 جنيهًا في المزرعة .

بيض أبيض: من 80.00 جنيهًا إلى 81.00 جنيهًا.

بيض بلدي : من 90.00 جنيهًا إلى 91.00 جنيهًا.

سعر بيض السمان ومنافذ بيعه

طرحت وزارة الزراعة بيض السمان للبيع في منفذ رقم واحد بديوان عام الوزارة بسعر 20 جنيهًا للكرتونة و80 قرشًا للبيضة ،وذلك مع ارتفاع أسعار بيض الدواجن، وعلق الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن بيض السمان بديل أفضل من بيض الدواجن ،كما أن وزارة الزراعة تطرح كميات كبيرة منه يوميًا خلال الفترة المقبلة، كما أنه أرخص كثيرًا من بيض الدواجن، كما أنه أغني من حيث القيمة الغذائية والبروتينات.

أما عن فوائد بيض السمان، أوضحت وزارة الزراعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك عدة مميزات لبيض السمان منها: أنه يعتبر من أفضل أنواع البيض، خاصة وأن نسبة الصفار تزيد عن البياض، عن باقي طيور الدجاج والرومي، كما يستخدم بيض السمان كفاتح للشهية.