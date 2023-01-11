الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أحد أعضاء «MTM» يفجر مفاجأة لـ«الدستور»: بيننا مشاريع غنائية قائمة

فريق إم تي إم
فريق "إم تي إم

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تصدر خبر اعتزال فريق "mtm" أصحاب أغنية "أمي مسافرة"، لينتهي مشروع الفريق بعد استمرارهم لأكثر من 20 عامًا دون سبب واضح، وبطريقة غير متوقعة من متابعيهم.

ونشرت الحسابات الرسمية لـ"MTM" صورة كرة بلاستيكية مكسورة، تحمل شعار الفرقة، وبصحبتها تعليق مقتضب بكلمة "النهاية"، لم يكتفِ "الدستور" بنشر الخبر دون التواصل مع أحد أعضاء الفريق، واسمه تايكي، الذي أكد عدم علمه بـ"المنشور".

وتابع تايكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا اتفاجئت زي الناس لما تاكي نزل الخبر ده، بس كان في مشاريع للفريق غنائية، وكل واحد فينا كان بيعمل حاجة لوحده، ولكني حقيقي تفاجئت بالمنشور مثل الجمهور تمامًا".

وعند سؤاله بأن الموقف ترويج لأغنية جديدة، قال: "والله تاكي مختفي بعد الخبر الذي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالاعتزال، ومحدش عارف يوصله، ولو وصلنا ليه هنعرف المقصود من المنشور".

فريق "إم تي إم"

وتكون فريق "إم تي إم" من ثلاثة أعضاء هم محمود، تاكي ومايكي، قبل أن ينفصل محمود بسبب هجرته إلى الدنمارك عام 2015، ليستمر الثنائي تاكي ومايكي (تقي ومايكل) في إصدار الأغاني تحت اسم الفريق.

وكان آخر أعمال MTM أغنية "فولو مي" التي تم طرحها في ديسمبر 2021، تزامنا مع طرح تاكي أغنيته المنفردة "سور عالي"، وأخر أعمال الثنائي جاءت مع طرح مايكي أغنية "بوء" في سبتمبر 2022.

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فريق mtm أعمال MTM اعتزال فريق mtm اعتزال

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