«شابيلا».. مدير الكوارث الصومالية يثمّن جهود مصر لاعتماد إفريقيا على نفسها

قالت سميرة قايد، مديرة مركز هيرال للدراسات الصومالية، إن الحل بالنسبة للصومال ليس عسكريًا ولا أمنيًا بل هو في الحكومة والاقتصاد والسياسة.

وقال محمود معلم مدير هيئة الكوارث الصومالية خلال الفيلم التسجيلي "شابيلا"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن مصر لها كل الشكر على مواقفها المخلصة وما تقدمه من جهود حثيثة والتي نثمنها باستمرار، فهي تسعى منذ فترة إلى أن تعتمد قارة إفريقيا على نفسها باستمرار في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح "معلم" أن ما تتضمنه المقترحات المصرية من مشاريع مختلفة يعد مهمًا للغاية للقارة ومن ضمنها الصومال.

وتابع: "نكرر ترحيبنا بهذا التوجه الأخوي والحثيث من جانب مصر، لأن الهدف هو أن يعتمد الأفارقة على أنفسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بما يساعدهم على النهوض بقارتهم والعمل على تطويرها".