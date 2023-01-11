الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة الهرم

حريق شقة
حريق شقة

يعاين المعمل الجنائي موقع حريق شقة سكنية في منطقة الهرم عقب سيطرة قوات الحماية المدنية بالجيزة على الحريق لبيان سبب اندلاعه والخسائر الناجمة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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