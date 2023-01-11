الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر المستقبل العلمين الجديدة.. مدينة الجيل الرابع الساحرة على ساحل المتوسط

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

تقترب مدينة العلمين الجديدة من الاكتمال، إذ يجرى العمل بشكل سريع على إنجاز مشروعات مدينة الجيل الرابع، لتكون مدينة ساحرة على ساحل البحر المتوسط. 

وقد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، ومنها الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

المنطقة الشاطئية

يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ١٥ برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج. 

كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتضم جراجًا يسع ٣ آلاف سيارة، وعددًا من المحال. 

وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى من الممشى السياحى بطول ٧ كم، كما يجرى تنفيذ ممشى على البحيرة بالمنطقة خلف الأبراج السكنية.

منطقة الأبراج 

تنفذ شركة «cscec» الصينية، الأبراج، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل المشروع إنشاء ٥ أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع ٢٥٠ مترًا بواقع ٦٨ دورًا، بإجمالى مسطحات ٤٦٥ ألف م٢، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال ٤٥ شهرًا.

كما تضم المنطقة ٤ أبراج بارتفاع ٢٠٠ متر للبرج بواقع ٥٦ دورًا، بإجمالى مسطحات ٣٢٠ ألف م٢، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال ٣٩ شهرًا.

الداون تاون

تضم ٤٠ عمارة تشمل ١٣٢٠ وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم تسليم عدد منها لحاجزيها. ويجرى تنفيذ ٢٤ عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات «الداون تاون»، تضم ٨٩٦ وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها ٦٣٪، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات. كما يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحى اللاتينى والمُقام على مساحة ٤٠٤ أفدنة، ويتكون من ٦ مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

المدينة التراثية

يجرى تنفيذ المشروع، على مساحة ٢٦٠ فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة نحو ٧٠ منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية والمسجد والكنيسة والمسرح الرومانى والأوبرا والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم ومجمع السينمات»، ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كما يجرى تنفيذ كمبوند «مزارين»، بمساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية «عمارات وفيلات وشاليهات».

الجامعة

تم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمُقامة على مساحة ١٢٨ فدانًا، وتضم «مبنى الإدارة وكلية الدراسات العليا والمكتبة المركزية وكلية الطب البشرى وكلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة وكلية الفنون والتصميم وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة ١ وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات». كما تضم «كلية الهندسة ٢ وكلية السياحة والضيافة وسكن جامعى (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين وسكن جامعى (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات ومستشفى جامعى ومبنى الخدمات وصالة رياضية متعددة الأغراض ومستشفى طب الفم والأسنان».

العمارات السكنية

تم الانتهاء من تنفيذ ٤٥ عمارة سكنية بواقع ١٠٨٠ وحدة، بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، ويجرى تنفيذ ٣٥ عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، تضم ٨٤٠ وحدة، كما يجرى تنفيذ ٤٠٩٦ وحدة سكنية بواقع ١٢٨ عمارة بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها ٩٠٪، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

مع استمرار حبسهم.. حجز قضية محامين مطروح للحكم إلى جلسة 18 يناير

الأمم المتحدة: خطة الحدود الأمريكية تهدد بتقويض حقوق الإنسان الأساسية

الرئيس التنفيذى السابق لشركة القناة: اكتفاء ذاتى من السكر فى نهاية 2023

«الباب الأخضر».. البحث عن «مصر الحلوة اللى بتبرق»!

«التضامن» تحذر المواطنين من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية

سامح شكرى يهنئ وزير خارجية السودان على انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال