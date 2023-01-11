مصر المستقبل العلمين الجديدة.. مدينة الجيل الرابع الساحرة على ساحل المتوسط

تقترب مدينة العلمين الجديدة من الاكتمال، إذ يجرى العمل بشكل سريع على إنجاز مشروعات مدينة الجيل الرابع، لتكون مدينة ساحرة على ساحل البحر المتوسط.

وقد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، ومنها الأبراج الشاطئية، وأبراج الداون تاون، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

المنطقة الشاطئية

يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ١٥ برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى بالتوازى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج.

كما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، التى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتضم جراجًا يسع ٣ آلاف سيارة، وعددًا من المحال.

وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى من الممشى السياحى بطول ٧ كم، كما يجرى تنفيذ ممشى على البحيرة بالمنطقة خلف الأبراج السكنية.

منطقة الأبراج

تنفذ شركة «cscec» الصينية، الأبراج، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل المشروع إنشاء ٥ أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع ٢٥٠ مترًا بواقع ٦٨ دورًا، بإجمالى مسطحات ٤٦٥ ألف م٢، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال ٤٥ شهرًا.

كما تضم المنطقة ٤ أبراج بارتفاع ٢٠٠ متر للبرج بواقع ٥٦ دورًا، بإجمالى مسطحات ٣٢٠ ألف م٢، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال ٣٩ شهرًا.

الداون تاون

تضم ٤٠ عمارة تشمل ١٣٢٠ وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم تسليم عدد منها لحاجزيها. ويجرى تنفيذ ٢٤ عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات «الداون تاون»، تضم ٨٩٦ وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها ٦٣٪، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات. كما يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحى اللاتينى والمُقام على مساحة ٤٠٤ أفدنة، ويتكون من ٦ مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.

المدينة التراثية

يجرى تنفيذ المشروع، على مساحة ٢٦٠ فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة نحو ٧٠ منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية والمسجد والكنيسة والمسرح الرومانى والأوبرا والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم ومجمع السينمات»، ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كما يجرى تنفيذ كمبوند «مزارين»، بمساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية «عمارات وفيلات وشاليهات».

الجامعة

تم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمُقامة على مساحة ١٢٨ فدانًا، وتضم «مبنى الإدارة وكلية الدراسات العليا والمكتبة المركزية وكلية الطب البشرى وكلية طب الفم والأسنان وكلية الصيدلة وكلية الفنون والتصميم وكلية الدراسات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة ١ وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات». كما تضم «كلية الهندسة ٢ وكلية السياحة والضيافة وسكن جامعى (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين وسكن جامعى (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات ومستشفى جامعى ومبنى الخدمات وصالة رياضية متعددة الأغراض ومستشفى طب الفم والأسنان».

العمارات السكنية

تم الانتهاء من تنفيذ ٤٥ عمارة سكنية بواقع ١٠٨٠ وحدة، بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، ويجرى تنفيذ ٣٥ عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، تضم ٨٤٠ وحدة، كما يجرى تنفيذ ٤٠٩٦ وحدة سكنية بواقع ١٢٨ عمارة بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها ٩٠٪، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.