الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«شابيلا».. مدير الكوارث الصومالية: التحديات الأمنية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبلاد

محمود معلم
محمود معلم

قال محمود معلم، مدير هيئة الكوارث الصومالية، إن هناك أسباباً عديدة لهذا الوضع أولها ما يحدث من تغيرات مناخية كبيرة حول العالم، والذي تفاقم إلى حد بعيد.
وأشار خلال حديثه بالفيلم الوثائقي، "شابيلا"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى حالة الجفاف التي تتعرض لها الصومال الآن إلى جانب ذلك، ما تمر به الصومال من تحديات أمنية كثيرة وما تمثله هذه التحديات من مخاطر، وهذه الظروف أدت إلى إلحاق أضرار بالبلاد.

قصة فيلم شابيلا
قال الإعلامى والدكتور محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف فى الصومال، والبلد تتعرض لموجة جفاف نتيجة لغياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية.. وعدد كبير من السكان بدأ ينزح تجاه العاصمة وعمل مخيمات على حدود العاصمة.. ويعيشون مأساة إنسانية وصورناها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذى بدأ يستغل من قبل الجماعات المتطرفة.

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