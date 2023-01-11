«شابيلا».. وزير الخارجية الصومالى: 7 ملايين مواطن تضرروا بسبب الجفاف

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الفيلم الوثائقي "شابيلا"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قال أحمد معلم فقي، وزير الشئون الخارجية الفيدرالية والمصالحة بالصومال، إن الأمطار لم تنزل منذ سنتين كاملتين وأن 70 % من الشعب الصومالي يعتمدون على الأمطار.

وأضاف خلال حديثه بالفيلم الوثائقي، "شابيلا"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 7 ملايين من الشعب الصومالي تضرروا وتأثروا بسبب الجفاف.



قصة فيلم شابيلا

وقال الإعلامى والدكتور محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف فى الصومال، والبلد تتعرض لموجة جفاف نتيجة لغياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية.. وعدد كبير من السكان بدأ ينزح تجاه العاصمة وعمل مخيمات على حدود العاصمة.. ويعيشوا مأساة إنسانية وصورناها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذى بدأ يستغل من قبل الجماعات المتطرفة.