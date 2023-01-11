«طريق النجوم».. «الشركة المتحدة» تطلق الموسم الثانى من «الدوم» غدا

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج المواهب الفنية «الدوم»، فى تمام الحادية عشرة مساء الغد على قنوات DMC، ويستهدف البرنامج البحث عن كل المواهب الفنية فى جميع المحافظات المصرية، من خلال متخصصين فى كل المجالات، وبحيادية وموضوعية تامة.

يأتى البرنامج الذى تنفذه شركة «ميديا هب» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالبحث عن المواهب التى تزخر بها مصر فى كل المحافظات، فيما يشهد «الدوم» فى موسمه الثانى عددًا من التطويرات على مختلف المستويات، التى نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية.

اختيار موهوبين من المحافظات.. والنسخة الجديدة تتميز بالتحديث

يشهد الموسم الثانى من البرنامج الكثير من التطورات فى المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وقالت مصادر من داخل فريق العمل، لـ«الدستور»، إن الموسم الجديد سيكون أكثر دقة وتحديثًا عن النسخة الماضية، مضيفة أن الأسابيع الثلاثة الأولى من البرنامج ستضم حلقتين فى كل أسبوع، وستتضمن الجولات الأولى اختيار المواهب من المحافظات، التى سيذهب إليها فريق البرنامج فى أماكنها.

وأضافت أن فريق العمل أنشأ ما يُشبه «دوم» صغيرًا فى كل محافظة لاختيار المواهب، وكانت المفاجأة الكبرى هى تضاعف أعداد المتقدمين هذا الموسم أكثر من الموسم السابق بشكل هائل، وهو ما شجع القائمين على البرنامج على تقديم موسم قوى ومختلف. واستقبلت اللجنة المنظمة طلبات المتقدمين قبل عدة أشهر وفحصتها، ثم عقدت، خلال الأسابيع الماضية «الأوديشن المبدئى» بالمحافظات، وتم اختيار أعداد كبيرة من الموهوبين. وشهدت المحافظات تضافر جهود كل الأجهزة المعنية، لإنجاح المسابقة التى أشاد بها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، مشجعًا على الاستمرار فى اكتشاف المواهب من كل أنحاء مصر.

وأقيمت الاختبارات المبدئية فى ٦ مدن إقليمية، هى «القاهرة والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والأقصر وأسيوط»، وتوافد على المسابقة شباب من كل المحافظات فى الفئة العمرية من ١٨ حتى ٣٠ عامًا.

وخلال الفترة الماضية تم الاتصال بالفائزين المرشحين للالتحاق بالمراحل النهائية التى تقام فى القاهرة بمسرح الدوم الرئيسى، المقام بمركز شباب الجزيرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتجهيز والتدريب للمنافسات النهائية وحلقات التصفيات الأخيرة من البرنامج.

المذيعة مريم تخطف الأضواء بتألقها

ضخ دماء جديدة فى الفن والإعلام المصرى كان على رأس اهتمامات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى قررت دعم الفائزين فى الموسم الأول من المسابقة، وتقديم هذه المواهب الصاعدة إلى الجمهور.

وكانت البداية أكثر سرعة لفئة التقديم التليفزيونى، ففى ٢٧ مارس الماضى، وعقب انتهاء الموسم الأول من المسابقة بساعات قليلة، بدأ الفائزون فى برنامج «الدوم» فى فئة التقديم التليفزيونى، وهن يارا مجدى من الشرقية، ومريم حسن من مطروح، وإسراء العقاد من الدقهلية، التدريب بشكل احترافى فى قناة «إكسترا نيوز»، من خلال أحد البرامج الصباحية.

وقبل يومين، تم اختيار مريم حسن، ١٨ عامًا، لتقديم المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أشاد بموهبتها وتألقها، وبعد ذلك بدقائق أصدرت «المتحدة» قرارًا بتعيينها فى قناة «إكسترا نيوز» وقدمت بالفعل موجزًا إخباريًا على القناة.

أما عن المتسابقين فى الموسم الأول من برنامج «الدوم» فى فئة الغناء، فقد شاركت المطربة الشابة أسماء الجمل، الفائزة فى هذه الفئة، مع الفنان محمود العسيلى، فى تقديم أغنية بعنوان «طمنونى» وحققت نجاحًا كبيرًا.

كما تم تقديم الفائز أسامة عطية للجمهور من خلال أغنية مسلسل «الاختيار ٣»، التى حملت اسم «هو قرار بيتكتب بعد اختيار»، خلال الموسم الرمضانى الماضى، وحققت الأغنية نجاحًا متميزًا.

كما قدم الفائزون فى فئة الغناء، الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية، أغنية بمناسبة مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم الماضية، كما أدوا فقرات غنائية أمام الرئيس السيسى أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة.

أما عن الفائزين فى «الدوم» عن فئة التمثيل، فقد تعاقد الممثل الشاب سعد سمير، الفائز فى هذه الفئة، على المشاركة فى أعمال من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض له حاليًا مسلسل «وبينا ميعاد» على قناة «دى إم سى»، ومن المنتظر أن يشارك أيضًا فى مسلسل «الأصلى»، الذى يجرى تصويره حاليًا، بالإضافة إلى تعاقده على أعمال أخرى.

كما شاركت الفنانة ماريا أسامة، الفائزة فى فئة التمثيل أيضًا، فى مسلسل «إيجار قديم»، بالإضافة إلى أعمال أخرى مع «المتحدة».

مدربون للمتسابقين على أعلى مستوى.. وحضور مميز لكبار النجوم

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى»، لتتم إضافة «العزف الموسيقى» على آلات مختلفة، مثل العود والناى والقانون والكمان، وغيرها من الآلات الإيقاعية، و«الفنون التشكيلية» مثل «النحت والرسم»، إلى منافسات «الدوم».

وذكرت المصادر أنه ستتم الاستعانة بلجان تحكيم مختلفة عن الموسم الأول، وتابعت أنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت خلال الموسم الحالى، الذى سيتضمن حضور نجوم كبار بشكل أوسع عن الموسم الأول، فضلًا عن توفير أجواء ترفيهية ومدربين على أعلى مستوى.

سعد سمير:الموهبة معيار التقدم فى البرنامج

عن تجربته الخاصة مع برنامج «الدوم» والشركة المتحدة، أعرب الفنان سعد سمير، الفائز بالمركز الأول فى فئة التمثيل، عن سعادته البالغة بالمشاركة فى الموسم الأول من البرنامج، مشيرًا إلى أن تقدمه للمسابقة كان عبر صديق له، خاصة أن جميع من حوله كانوا مؤمنين بموهبته. وقال: «الاختبارات منذ البداية حتى النهاية كانت نزيهة للغاية، وكان صاحب الموهبة فقط هو من يتقدم دون أى اعتبارات أخرى، كما كانت تسود بين المتسابقين روح ودودة، بفضل ما وفرته الشركة لهم من نزاهة وتواصل مستمر، حتى بعد المنافسات.. وشدد على أهمية استمرار المسابقة لاكتشاف مواهب جديدة بين الشباب، مشجعًا جميع الموهوبين الذين تقدموا للموسم الثانى، ومؤكدًا أن «المتحدة» بذلت وتبذل جهدًا كبيرًا لدعم المواهب التى تبنتها، كما أنها نفذت جميع وعودها الخاصة بمشاركاتهم فى الأعمال التى تنتجها.

آلاء أيوب:ظهورنا أمام الرئيس إنجاز لم نحلم به

المطربة الشابة آلاء أيوب وصفت تجربتها خلال الموسم الأول من «الدوم» بأنها أهم تجربة فى حياتها، موضحة أن البرنامج أظهر موهبتها، التى قوبلت بكل ترحاب من القائمين على البرنامج.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة، التى أشرفت على المسابقة بشفافية تامة، ودعمت الفائزين بل حتى غير الفائزين فى الموسم الأول إلى أن وصلوا للجمهور وتواجدوا فى مناسبات مختلفة أمام الرئيس السيسى، وهو أمر يعد إنجازًا فى حد ذاته، ومفاجأة لم يكن كثير منهم يتوقع حدوثها.

ماريا أسامة:الاختبارات شفافة ولا مجال للوساطة والمحسوبية

عن تجربتها مع «الدوم» و«المتحدة»، قالت الفنانة الشابة ماريا أسامة، الفائزة فى فئة التمثيل، إنها بدأت المسابقة وسط قناعة بأن المحسوبية والوساطة هما اللتان ترجحان الكفة بين المتنافسين مثل كثير من البرامج، إلا أنها فوجئت منذ البداية بأن الاختبارات التمهيدية كانت دقيقة وشفافة، كما أنها نجحت فى الفوز دون أن تكون على صلة بأى من القائمين على البرنامج. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فى عمل من إنتاج «المتحدة»، وهو مسلسل «إيجار قديم»، مع النجم شريف منير، مشيدة بالدعم الذى تلقته من الشركة، التى أوفت بوعودها.