«شابيلا».. فيلم وثائقي يرصد رحلة فرار الصوماليين من الجفاف والإرهاب

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، الفيلم الوثائقي "شابيلا"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء الفيلم في البداية يعرض مقدمة عن رحلة فرار الصوماليين من الجفاف والإرهاب، حيث حتى وقت قريب كان البشر ينعمون برفاهية التجاهل، كانوا يعلمون بأن الكوكب في خطر، ولكنهم واصلوا التحدي، أسرفوا في استنزاف الطبيعة بالغوا في الاستمتاع باللذات إلى أن وقعت الكارثة.

وعلى بعد أميال من أشد بقاع الأرض لهيباً على خط الاستواء، تقع "شابيلا" إحدى مناطق الصومال الجنوبية وأقلها حظاً، كانت معروفة بالزراعة والري قبل أن ينضب المطر ويجف النهر وتندر الماشية.

قصة فيلم شابيلا

وقال الإعلامى والدكتور محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف فى الصومال، والبلد تتعرض لموجة جفاف نتيجة لغياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية.. وعدد كبير من السكان بدأ ينزح تجاه العاصمة وعمل مخيمات على حدود العاصمة.. ويعيشوا مأساة إنسانية وصورناها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذى بدأ يستغل من قبل الجماعات المتطرفة.