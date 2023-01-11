الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

معارض «أهلًا رمضان» بالدقهلية.. كيلو اللحم السودانى بـ110 جنيهات

معارض «أهلا رمضان
معارض «أهلا رمضان

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن آخر تفاصيل توافر السلع الغذائية ومعارض "أهلًا رمضان".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم البدء في معارض أهلًا رمضان بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي يوم السبت المقبل، يليه افتتاح 7 معارض في سبعة مراكز كبرى بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك لجنة خماسية دائمة تضم «وزارة التموين وشرطة التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك» توجه حملات يومية لمراقبة الأسواق وضبطها.

ولفت إلى أن المحافظة توفر قطع أراض لإقامة المعارض بدون رسوم إيجار، كما يتم توفير الكهرباء مجانا، مما يسهم في خفض أسعار السلع المعروضة.

وأوضح أن المحافظة لديها منافذ بيع ثابتة، تصل لحوالي 40 منفذا بشكل دائم غير مرتبط بالمواسم كمعارض أهلا رمضان، توفر كل السلع الأساسية والخضروات واللحوم، لافتا إلى أن سعر كيلو اللحم الطازج السوداني وصل لـ110 جنيهات الفترة الماضية.

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