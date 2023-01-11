مساندة صغار المربين.. كيف دعّمت الدولة منظومة الأمن الغذائي؟

على مدار الساعات الماضية، عُقدت عدة اجتماعات ترأسها الرئيس السيسي مع مجموعة من الوزراء، كما عُقد اليوم اجتماعًا لرئيس مجلس الوزراء ضمّ عدد من الوزراء، لمتابعة عدة ملفات هامة، وعلى رأسها منظومة الأمن الغذائي، وتضمنت الاجتماعات عدة توجيهات بمتابعة ملف القمح وصغار المربين والمنتجين.

"متابعة منظومة الأمن الغذائي"

واجتمع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية.

"المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية"

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجها بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.

"تحديد سعر توريد القمح"

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، حيث وجّه بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

"جهود تنمية الثروة الحيوانية"

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني.

"دعم المزارعين وصغار المربين"

كما وجه الرئيس السيسي بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادي لكافة المستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية.

"دعم القطاعات الإنتاجية"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، بحضور عدد من الوزراء، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.