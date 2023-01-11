الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرسوم ملكي خاص بتعديل نظام الجنسية السعودية

الملك سلمان
الملك سلمان

أصدرت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، مرسومًا جديدًا خاص بنظام الجنسية السعودية.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أنه تم صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 8 من نظام الجنسية السعودية.

ويضم التعديل إحلال عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، الأمير محمد بن سلمان، بناء على اقتراح وزير الداخلية محل عبارة "بقرار من وزير الداخلية"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

شروط منح الجنسية السعودية للأجنبى

ووفقا للمادة رقم 9، يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط منها، أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية قد بلغ سن الرشد، اكتساب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، أن يكون سليم العقل والجسم، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على 6 أشهر، أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ومن الشروط أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية عن صحيفة أم القرى الرسمية.

وأشار الصحيفة السعودية، إلى أنه يشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

السعودية الجنسية السعودية مرسوم ملكي نظام الجنسية الأمير محمد بن سلمان

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