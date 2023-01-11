ضبط صاحب محل حجب 3 أطنان أرز عن التداول فى القاهرة

ضبطت مباحث التموين بالقاهرة صاحب محل لقيامه بتجميع 3 أطنان أرز أبيض لحجبها عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من ضباط مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز الأبيض داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3 طن أرز أبيض بدون مستندات معبأة داخل عبوات، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات وتخزينها لحجبها عن التداول الأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.