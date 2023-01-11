الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: معدل الإصابات بالفيروسات التنفسية فى مصر مطمئن

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين،

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن معدل الإصابات في مصر بالنسبة لكورونا والإنفلونزا ومتحور أوميكرون وجميع الفيروسات التنفسية حاليًا "مطمئن"، مشيرا إلى أن جميع تلك الفيروسات ليست جديدة، وكلها موجودة على مدار العام ولكنها تنشط في فصل الشتاء، بسبب عدم التهوية الجيدة والتكدس، علاوة على السلوك الشخصي من الانتقال من مكان بارد إلى مكان دافئ؛ مما يسهل دخول الفيروسات للجهاز التنفسي.

وطالب الدكتور عوض تاج الدين، الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض الفيروسية ومن بينها التهوية الجيدة والتطهير المستمر وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاحات وخاصة كبار السن.

وأضاف أن جميع تلك الفيروسات ما زالت موجودة بما فيها كورونا والتنفسي المخلوي وهناك رصد لبعض حالات كورونا والمخلوي ولكنها ليست مقلقة لأنها تزيد في تلك الفترة، لافتا إلى أنه يجب استشارة طبيب الجهاز التنفسي في حالة الإصابة بالأعراض لأخذ العلاج المناسب.

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عام الفلاح المصرى

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