جمال الكشكى يكشف آخر تفاصيل اجتماعات الحوار الوطنى

كشف جمال الكشكي، عضو مجلس إدارة الحوار الوطني، عن آخر تفاصيل اجتماعات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية يعتبر الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي هو الأول من نوعه في تاريخ مصر الحديث، موضحاً أن حوار بهذا الحجم، وهو الأول من نوعه يحتاج لعمق ودراسة وتأن في اتخاذ قرار بشأن الموضوعات التي تتم مناقشتها.

وأشار إلى أن الدولة في حوار دائم لا يتوقف، وهي ظاهرة صحية أن تجلس كل أطياف المجتمع على طاولة واحدة طول الوقت، متابعاً: "انتقلنا من مرحلة الترقب والاختلاف إلى التوافق حول أولوية القضايا الوطنية".