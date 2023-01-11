الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم زيارة لدارسى دورات «القومى للبحوث»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عددًا من دارسى دورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والتى تضم البرنامج التدريبى للأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها والبرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات، وتشمل دارسين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية وعددا من الدارسين الوافدين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الشقيقة.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كل مؤسسات الدولة فى شتى المجالات.

وألقى اللواء أح محمد عبد الرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة نقَل خلالها تحيات وتقدير 
الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيدًا بدور المركز فى النهوض بالبحوث والدراسات العلمية التى تضع حلول للقضايا الاجتماعية والجنائية التى يعانى منها المجتمع ، إلى جانب دوره الرائد فى تنفيذ دراسات عن أهالى سيناء ديموجرافياً واجتماعيًا باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

كما قام أعضاء المركز بزيارة الأثر التاريخى لموقع تبة الشجرة الذى يقف شاهداً على بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة معربين عن امتنانهم لتلك الزيارة ومدى تقديرهم لجهود الجيش الثانى الميدانى فى دعم المجتمع المدنى، بالإضافة إلى دوره البطولى فى مكافحة الإرهاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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