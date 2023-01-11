الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية البحرية توقع بروتوكولًا مع جامعة الإسكندرية لتنمية قدرات ومهارات الضباط

الكلية البحرية توقع
الكلية البحرية توقع بروتوكولا مع جامعة الإسكندرية

وقعت الكلية البحرية بروتوكول تعاون فى المجالات الأكاديمية والعلمية مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة.

وقع اللواء بحرى أ.ح أشرف محـمد المشرفى مدير الكلية البحرية، والدكتور محـمد أنور فراج  عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، البروتوكول الذى يهدف إلى تحقيق التعاون فى مجال تنمية القدرات والمهارات التربوية وطرق التدريس الحديثة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بين الجانبين لتقديم المقررات الدراسية والمحتوى العلمى فى صورة رقمية وبما يتوافق مع منظومة التعليم الرقمى بالكلية البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز القوات البحرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، سعيًا للارتقاء بمستوى تأهيل ضباط ودارسى الكلية البحرية وتعزيز قدراتهم على الإبداع وتطوير المعرفة وتوظيفها فى حل المشكلات.

وقام قائد القوات البحرية يرافقه رئيس جامعة الإسكندرية بجولة تفقدية شملت مكتبة الكلية البحرية، وعدد من المنشآت التعليمية والرياضية والتقاط بعض الصور التذكارية بالقبة السماوية بالكلية البحرية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة الإسكندرية.

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