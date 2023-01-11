الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: دعم حلف الناتو لكييف يُنهى الحلم الأوروبى

حلف الناتو
حلف الناتو

قال سلامة عطا الله، مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وقعا اتفاقية شراكة جديدة أمس.

تأخيرات دبلوماسية متعلقة بالإمدادات العسكرية

وأوضح عطا الله أن هذه الاتفاقية تضمن للأطلسي تجنب أي تأخيرات دبلوماسية متعلقة بالإمدادات العسكرية والضرورية التي يطلبها الأوكرانيون من الأطلسيين والأوروبيين، مضيفًا أنه دائمًا كان هناك تأخر في قرارات بعض الدول الأوروبية التي تتردد في ذلك الشأن، وعلى رأسها ألمانيا، لكي تبقى خطًا مفتوحًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا تريد أن تظهر بمظهر وكأنها تصعد أو تريد استمرار هذه الحرب.

الناتو يضع نقطة النهاية للتأخيرات الدبلوماسية

وتابع أنه لذلك وضع الناتو نقطة النهاية لهذه التأخيرات الدبلوماسية بهذه الاتفاقية، وإعلان الشراكة يعني بأن الناتو سيكون ممثلًا في مصانع القرار الحقيقية في اجتماعات وزراء الدفاع الأوروبيين القادمين، مضيفًا أن أبرز ما تم الاتفاق عليه بالأمس هو أن الناتو سيكون الركيزة الأساسية لأمن أعضائه وأمن المنطقة الأوروبية والأطلسية، وهذا يضع خط النهاية للحلم الأوروبي بتشكيل جيش أوروبي مستقل أو منفصل عن حلف الشمالي الأطلسي.

ضرورة توحيد ومركزية القرار

واختتم بأنه تبقى الآن الضرورة لتوحيد ومركزية القرار وهو قرار الحرب، ولا يريد الناتو أن تكون تأخيرات السياسية معطلة للإمدادات العسكرية ولا يريد أيضا مشاركة أوسع لفتح الباب أمام خلافات بين دول الأعضاء، فقط يريد مركزية في مرحلة حرجة في هذه الحرب التي يقال بأن روسيا تجهز لحملة برية في الربيع القادم وهذا يتطلب التجهيز.

الاتحاد الأوروبي والناتو يتعهدان بمزيد من الدعم لأوكرانيا

وتعهد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتعزيز دعمهما لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في وجه الغزو الروسي، وتكثيف التعاون بين أوروبا والحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، بعد توقيع إعلان مشترك مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي: "علينا الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي وعلينا كذلك تعزيز دعمنا لأوكرانيا".

وأرسلت دول تنتمي للناتو والاتحاد الأوروبي، أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف ساعدتها في صد قوات موسكو، ويضم الناتو 21 من دول التكتل الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أنها ستزود أوكرانيا بآليات قتالية مدرعة، غير أن كييف طلبت أيضًا تزويدها بدبابات ثقيلة متطورة.

الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي الناتو الإمدادات العسكرية الأوكرانيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

عودة حركة الطيران تدريجيًا فى المطارات الأمريكية

وفاة مدمن هيروين أثناء العلاج من ورم فى مستشفى بالمعصرة

بالأرقام.. إيرادات شباك التذاكر للأفلام المصرية والأجنبية المعروضة بدور العرض المصرية

«غرفة الإسكندرية»: الاقتصاد الأزرق يستهدف القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

بايدن: سنحاول معرفة أسباب توقف حركة الطيران فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟