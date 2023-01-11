الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بني سويف» يحصد المركز الثالث في مسابقة أعياد الطفولة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية أعلنت نتيجة مسابقة أعياد الطفولة للفنون المسرحية للعام  2023/2022 على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وحقق الطلاب والطالبات المركز الثالث للمرحلة الإعدادية وهم: (تسنيم حسن صلاح- حماس أحمد سيد - روضة مختار رجائي - حبيبة وليد مصطفى) وجميعهن بمدرسة الشهيد محمد مرزوق محمد، وإيمان خالد سيد وعلي محمود علي  وريتال حسين منير وعبد الرحمن وليد عبد العزيز طلاب مدرسة الشروق الرسمية للغات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب الفائزين مؤكدا على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والتي تساعد في تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من مواصلة التفوق.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين وتعمل على رعايتهم وصقل مهاراتهم وذلك لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية، موجهًا الشكر والتقدير لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيناس أحمد محمد، موجه عام التربية المسرحية.

التربية والتعليم أنشطة الطلابية بني سويف مستوى الجمهورية محمد عبد التواب

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