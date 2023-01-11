الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يُعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس حي الجنوب ورئيس مجلس إدارة المصنع.

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واطلع محافظ بورسعيد، على سير العمل بخطوط الإنتاج في مختلف الأقسام، مشيدًا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى محافظ بورسعيد، عددًا من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدًا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

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وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلية ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتًا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوهًا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

استثمارية الانتاج الاستثمارية الارتقاء التسهيلات استثماري

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عام الفلاح المصرى

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محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

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