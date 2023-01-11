محافظ بورسعيد: توافر اللحوم بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية استقبلت أكثر من ألف رأس ماشية، وستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

كما أكد محافظ بورسعيد توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيًا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوهًا إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.