الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: توافر اللحوم بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل بمجزر المحافظة، كما تفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية، وذلك  لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

IMG-20230111-WA0058

وخلال تفقده  سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، اطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية استقبلت أكثر من ألف رأس ماشية، وستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال الفترة القادمة.

IMG-20230111-WA0057

ولفت إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،  وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

IMG-20230111-WA0056

كما أكد محافظ بورسعيد توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلًا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيًا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوهًا إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

احتياجات المواطنين احتياجات أبناء المحافظة أسعار مخفضة استقبل اسعار مناسبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

عودة حركة الطيران تدريجيًا في المطارات الأمريكية

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل «سيدة» فى حلوان

وفاة مدمن هيروين أثناء العلاج من ورم فى مستشفى بالمعصرة

بايدن: سنحاول معرفة أسباب توقف حركة الطيران فى الولايات المتحدة

«غرفة الإسكندرية»: الاقتصاد الأزرق يستهدف القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟