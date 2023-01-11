بعد إقالته من أستون فيلا.. تقرير: جيرارد مرشحًا لتدريب منتخب بولندا

لا يزال الحديث مستمرًا عن الوجهة المقبلة لـ"ستيفن جيرارد"، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي، وأسطورة ليفربول السابق.

وكان ستيفن جيرارد قد تمت إقالته من منصبه كمدير فني لأستون فيلا، في أكتوبر 2022؛ بسبب سوء النتائج، ليتم تعيين الإسباني أوناي إيمري، مدربًا للفريق خلفًا منه.

مفاوضات بشأن تولي ستيفن جيرارد تدريب منتخب بولندا

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، نقلًا عن صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن ستيفن جيرارد قد يتولى تدريب منتخب بولندا الأول لكرة القدم.

وأوضحت الشبكة البريطانية في تقريرها، أن هناك مفاوضات متقدمة بين الاتحاد البولندي لكرة القدم وستيفن جيرارد، بشأن توليه قيادة المنتخب الأول، خلفًا لنظيره تشيسلاف ميتشنيويتش.

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن جيرارد يدرس عرض الاتحاد البولندي جيدًا، قبل اتخاذ قراره النهائي بالموافقة أو الرفض.

ولكن في حال موافقة جيرارد على تدريب منتخب بولندا، فإنها ستكون تجربته الأولى مع المنتخبات بعد تدريب فريق رينجرز الإسكتلندي وأستون فيلا الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، يوم الجمعة المقبل، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريق أستون فيلا حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.

مدرب بولندا يعلن رحيله بعد توديع كأس العالم 2022

وكان منتخب بولندا قد ودّع منافسات بطولة كأس العالم 2022 مبكرًا، التي أقيمت في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى يوم 18 ديسمبر الماضيين.

وخرج منتخب بولندا من دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 على يد منتخب فرنسا، ليُعلن بعدها تشيسلاف ميتشنيويتش رحيله عن منصبه كمدير فني للفريق، بعد انتهاء عقده مع نهاية عام 2022.