21 يناير.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد عرس قانا الجليل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في21 يناير2023، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

ويقول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو بثه المركز الإعلامي إن «الأعياد الكبيرة تم تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».

وأوضح «الأعياد الكبيرة تشمل قداس الميلاد، وقداس الغطاس، وقداس القيامة»، مضيفًا: «قداس الميلاد نبدأه قبل منتصف الليل بفترة وينتهي مع بداية اليوم الجديد في 7 يناير».

وأضاف أن «كل عيد يسبقه صلاة، فمثلًا عيد الميلاد يسبقه صيام 43 يومًا، وعيد الغطاس يسبقه صيام يوم واحد، وعيد القيامة يسبقه صيام 55 يومًا».

وأوضح البابا «أن صيام الميلاد يُسمح فيه بتناول السمك، ونتناول به أيضًا بعض الأطعمة الخفيفة، أما صيام الميلاد فلا يسمح فيه بتناول السمك، ونحرص دائمًا على تناول أشياء بسيطة به؛ حتى لا تمرض المعدة».