الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التحالف الأهلى يوزع 5386 وجبة ساخنة وخطوط لإنتاج السجاد لتمكين السيدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، عن افتتاح خطوط إنتاج جديدة لمراكز الاستدامة لصناعة السجاد اليدوي عالي الجودة بمحافظة الفيوم بهدف توفير فرص عمل للسيدات المعيلات بمركز يوسف الصديق بالمحافظة.

وأكدت المؤسسة أن خطوط الإنتاج الجديدة تستهدف التوسع فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية المعيلة.

مؤسسة مصر الخير

وفى سياق متصل، قامت مؤسسة مصر الخير كأحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 5386 وجبة ساخنة بمحافظات أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، القاهرة، القليوبية، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج، شمال سيناء، وقنا، في إطار حملة "دفا الشتا".                                 

 التحالف الوطني للعمل الأهلي

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى في 13 مارس 2022 بمشاركة عدد كبير من  مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. 

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلًا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة أهل مصر والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية، ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد جمعية الدكتور مصطفى محمود، ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين، بالإضافة إلى انضمام عدد آخر خلال الفترة القادمة.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التمكين الأقتصادي للمراه الأهلي التنموي الدكتور مصطفى محمود الزكاة والصدقات المصري الصدقات المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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