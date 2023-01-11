أهالي الجيزة: ننتظر افتتاح محطات الخط الثالث للمترو وتطوير الشوارع

أعرب عدد من أهالي محافظة الجيزة، عن سعادتهم بقرب افتتاح المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة بمناطق تلك المحطات.

وأجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة بمحيط محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بمناطق إمبابة والبوهي والقومية، للوقوف على آخر مستجدات المشروع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالأعمال، والتشديد على تذليل كل المعوقات أمام الشركات العاملة ونقل المرافق المتعارضة مع الأعمال.

يقول محمد، أحد أهالي منطقة إمبابة، إنه منذ بداية أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق، تدهورت أوضاع الشوارع المجاورة، مضيفًا: "بعض الناس استغلت المشروع وبدل ما تساعد فيه حولت الأماكن المحيطة بيه لأماكن شبه الخرابة".

من جهته، أوضح محمود أحد أهالي منطقة الوراق، أن كافة الأهالي في انتظار افتتاح محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي سوف تساعد في حل الأزمات المرورية والانتظار الذي يعاني منه الأهالي بشكل يومي في أوقات الصباح، مشيرًا إلى أن استثمار المساحات أسفل وبمحيط مسارات المترو، سوف يعيد للشوارع والمنطقة بالكامل رونقها من جديد.

فيما قال سعيد، أحد أهالي المنطقة، إنه من المنتظر أن يتم تبديل مشاهد القمامة وتدهور الشوارع بمساحات خضراء وساحات انتظار ومشروعات صغيرة وأسواق، كما حدث في كافة محطات المترو الجديدة، بالإضافة إلى تحديث لشبكة الإنارة وتوفير شبكة صرف لمياه الأمطار ونقل أكشاك الكهرباء والغاز على الجزيرة الوسطى لمنع إعاقة المرور.

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة