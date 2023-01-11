هومليس لينك: 27 ألف شخص بلا مأوى في بريطانيا 2022 ولندن النصيب الأكبر

أجرت Homeless Link وهي مؤسسة خيرية بريطانية بحثا أكدت فيه على ما لا يقل عن 271000 شخص كانوا بلا مأوى في إنجلترا خلال العام الماضي 2022، محذرة من ارتفاع أعداد المشردين في عام 2023 بسبب أزمات الاقتصاد.

ووفقا لما نقلته روسيا اليوم فإن هذا يعادل شخصا واحدا من بين كل 208 أشخاص، ونصفهم تقريبا (45٪ أو 123000) من الأطفال، وكان في المجمل كان حوالي 2400 شخص ينامون في ظروف قاسية، وحوالي 15000 شخص في نزل أو أماكن إقامة مدعومة، وكان ما يقرب من 250000 شخص، معظمهم من العائلات، يعيشون في مساكن مؤقتة كما كانت العاصمة البريطانية لندن أعلى معدل في اعداد المشردين.

الإندبندنت: واحد من 5 ضباط في بريطانيا يخططون للاستقالة بسبب الرواتب

وكشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أحدث استطلاع للرأي شمل ما يقرب من 37 ألف ضابط في إنجلترا وويلز ، حيث كشف الاستطلاع أن واحدًا من كل خمسة ضباط شرطة فى بريطانيا يخططون للاستقالة بسبب ضعف الرواتب وظروف العمل القاسية.

ويأتي الاستطلاع في وقت وصلت فيه استقالات رجال الشرطة من مناصبهم لمستويات قياسية وفقا للصحيفة البريطانية.

ومن جانبه قال ستيف هارتشورن، الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة إن الضباط الذين يقومون بالتظاهر أو الإضراب "مُعاقبون" لأنهم ممنوعون بأمر القانون من الإضراب على عكس عمال القطاع العام الآخرين.

محادثات وزير الصحة لإنهاء الإضرابات فرصة ضائعة

يأتي هذا فيما قال المفاوض الممثل لإحدى النقابات العمالية في بريطانيا، إن المحادثات التي عقدت مع وزير الصحة بهدف حل مشكلة إضرابات العاملين في قطاع الخدمة الصحية الوطنية لم تسر على ما يرام، ووصفها بـ"الفرصة الضائعة".

والتقى وزير الصحة البريطاني بقادة نقابة الصحة لإجراء محادثات بشأن زيادة الأجور، كما اجتمع وزراء حكوميون أيضًا بقادة نقابات التعليم والسكك الحديدية للحيلولة دون قيام العاملين في تلك القطاعات بالمزيد من الإضرابات.

وأضاف أوناي كساب، ممثل نقابة "يونايت" العمالية- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أن الحكومة ترغب فقط في الحديث عن الإنتاجية، وأن إضراب عمال الإسعاف المزمع في 23 يناير الجاري سيمضي قدمًا.