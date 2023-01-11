خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يستطيع التغلب على اللمسة الإبداعية للبشر

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مهن كثيرة جدا منها على سبيل المثال أنه بعد سنوات قليلة قد يقوم بإجراء البرامج التلفزيونية مذيع روبوت، وأصبح موجودا ويقدم برامج وحلقات في وقتنا الحالي.

ونوه خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، أيضا مهنة المحامي، حيث تم الإعلان عن أول روبوت محامي سيبدأ في الحصول على قضايا خاصة به في الشهر القادم.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي مسؤول عن خطوط إنتاج كاملة في عدد من المصانع والمنشآت، التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقوم بمساعدة الإنسان سواء كان هذا العنصر البشري يقوم ببرمجة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام أو الإشراف على الأداء الخاص به.

وتابع: “كما يمتاز الذكاء الاصطناعي بالتعلم الآلي، وبالتالي قد يشكل وعيا خاصا به، وهذا الكلام ليس خيالا علميا لكنه واقع، حيث شكل جوجل إدراك”.

واختتم أن من وجهه نظره أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتغلب على اللمسة الإبداعية للبشر، ولمواجهة ذلك علينا سد الفجوات المتواجدة بين الدول المستخدمة للتكنولوجيا والمنتجة لها، فيجب علينا أن نتنبأ مبكرا على كيفية الاستعداد للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرهم للتعامل مع تلك التقنيات والتناغم معها في المستقبل.