الرئيس السيسى: موقع مصر الاستراتيجى والفريد يوفر فرصًا ضخمة فى الحركة الجوية والسياحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني".

وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وامتلاكها سلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني، وكذلك السياحة.

وعرض الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلاً عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى.

كما أوضح “حلمي” أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.